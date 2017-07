Tigerhead Trinkwasser Nummer 1

VIENTIANE: Wie auch in Thailand, so ist auch in Laos größtenteils das Leitungswasser in den Städten nicht trinkbar bzw. muss zumindest abgekocht werden.

In Laos kaufen die Städter meisten ihr Wasser in Plastikflaschen oder bestellen per Lieferservice auch große Gallonen-Flaschen. Die weit über die Grenzen bekannte Brauerei und Firma Lao Brewery Company Ltd. hatte schon früh damit begonnen, auch Trinkwasser zu produzieren und zu vertreiben. Die Eigenmarke heißt „Tigerhead“ bzw. „Tigerhead Drinking Water“ und gehört auch 2017 weiterhin zur marktführenden Wassermarke in ganz Laos.



Das halbstaatliche Unternehmen machte es sich zur Pflicht, nur qualitativ hochwertiges Wasser und Wassereis zu produzieren. Durch technische Modernisierung des Herstellungsprozesses und Anpassung an internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards kann sich das Unternehmen es erlauben, dass seine Hausmarke als Premium-Wasser bezeichnet werden darf. Verschiedene internationale ISO-Zertifikate belegen die eingehaltenen ISO-Normen.



Die Produktionskapazitäten für den Inlandsbedarf und Export betragen pro Jahr 180 Millionen Liter. Dabei wird ein Reinheitsgebot garantiert wie auch beim Bier. Exportländer für Tigerhead Drinking Water und Beerlao sind u.a. Thailand, Vietnam, USA, Frankreich und Belgien. Flaschen werden in den drei Größen 0,35, 0,6 und 1,5 Liter sowie als 6x 1,5 Liter-Pack angeboten. Der Literpreis in Los beträgt je nach Region rund 5.000 bis 6.000 Kip.