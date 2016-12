Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.16

BANGKOK: Aus logistischen und finanziellen Gründen beendet THAI Smile ihre Zwei-Airport-Politik.

Ab 16. Januar werden vom Bangkoker Flughafen Don Mueang keine Maschinen der Fluggesellschaft mehr zu Inlandsflughäfen starten. Die THAI Smile nutzt nur noch den Bangkoker Airport Suvarnabhumi und kann so ihre Ausgaben erheblich kürzen. Die Tochtergesellschaft der Thai Airways International (THAI) will sich künftig auf lukrative Ziele in Südostasien, China und Indien konzentrieren.

Ein weiterer Grund, nur noch ab dem Airport Suvarnabhumi zu operieren: THAI Smile sieht sich als „light premium airline“, während Don Mueang ein Flughafen für Billigfluggesellschaften ist. Derzeit fliegt die THAI Smile ab Don Mueang nach Chiang Mai (täglich vier Flüge), Phuket (täglich drei) und Khon Kaen (täglich drei). Laut dem Unternehmen sollen künftig ab Suvarnabhumi Phuket täglich sieben Mal, Khon Kaen acht Mal und Chiang Mai neun Mal angeflogen werden.