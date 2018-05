Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.18

BANGKOK: Der Leitung des Internationalen Flughafens Suvarnabhumi sind „weiche Stellen“ auf den Rollwegen bekannt und sie ist bemüht, für das Problem eine Lösung zu finden.

Der Internationale Verband der Fluglotsen (IFALPA), der mehr als 100.000 Piloten und Flugingenieure in fast 100 Ländern vertritt, hatte am Dienstag wegen des weichen Belags auf den Rollwegen eine Warnung über ein anhaltendes Risiko für den Flugbetrieb auf Suvarnabhumi herausgegeben. In der Erklärung heißt es, weiche Bodenbedingungen seien seit mindestens 2008 von Flugbesatzungen und Bodenserviceanbietern gemeldet worden. Der Verband hat Luftfahrtunternehmen geraten, Flugbesatzungen auf die bestehenden Gefahren im Zusammenhang mit Push-Back- und Taxi-Operationen am Flughafen aufmerksam zu machen und angemessene Betriebsverfahren anzuwenden, um die damit verbundenen Risiken zu mindern.

Laut Major Kamol Wongsomboon, dem für die Instandhaltung der Rollbahnen zuständigen Exekutivvizepräsidenten, hat die Flughafenleitung erkannt, wie wichtig es ist, die Probleme beim Belag von Rollbahnen zu lösen. Um sicherzustellen, dass Start- und Landebahnen und Taxiways sicher seien, stünde Personal rund um die Uhr für schnelle Reparaturen bereit. Mittelfristig würde der für den Belag verwendete Asphalt durch einen höherwertigen Asphalt ersetzt. Auf lange Sicht würde Portlandzement verwendet. Die Planung für diese Arbeit sei bereits im Gange, sagte Kamol weiter. Dies würde das Problem der „weichen Stellen“ dauerhaft lösen. Gemäß Kamol wird das Management mit anderen Agenturen zusammenarbeiten, darunter Aeronautical Radio of Thailand Ltd., um die Sicherheit des Flughafens zu bewerten.