Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.17

Foto: The Nation

PATHUM THANI: Mit Zustimmung der Tempelleitung hat am Donnerstagmittag im Wat Dhammakaya die Suche nach dem ehemaligen Abt Phra Dhammachayo begonnen. Gegen den Mönch liegen seit Monaten mehrere Haftbefehle vor.

Auf Anordnung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha zogen vor dem Morgengrauen rund 3.500 Polizisten und Soldaten vor dem Tempel auf. Die Tore wurden geschlossen, der Bereich am Wat für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Nur Anlieger durften zu Fuß passieren. Gegen 11.30 Uhr betraten Sicherheitskräfte am Tor 8 das Tempelgelände, auf dem sich der gesuchte ehemalige Abt aufhalten soll. Nach Medienberichten drangen Einsatzkräfte später auch an anderen Toren zum Tempel vor. Behindert wurden sie von Anhängern des Wat Dhammakaya und des jetzigen Abts ehrenhalber. Dieser hatte die unter Buddhisten umstrittene Sekte gegründet.

Phra Dhammachayo soll sich wegen Geldwäsche und des Besitzes von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) verantworten. Bisher hatte er sich wegen Krankheit jedem Verhör entzogen.