Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.16

CHIANG MAI: Erneut hat es in einem Abenteuerpark einen folgenschweren Unfall gegeben: Drei Israelis, darunter ein Kind, erlitten teils schwere Verletzungen, als sie am Freitag im Flight of the Gibbon-Park in Mae Rim von der Seilrutsche zu Boden fielen.

Eine 40 Jahre alte Frau liegt auf der Intensivstation des Krankenhauses Chiang Mai Ram, eine schwer verletzte 42-jährige Israelin wird ebenfalls im Hospital behandelt. Der sieben Jahre alte Junge ist nach einem Bericht von „Thairath“ aus dem Spital entlassen worden. Er hatte sich nur an der Schulter verletzt. Unglücksursache soll nach Angaben der Polizei der Zusammenstoß mehrerer Menschen auf der Seilbahn gewesen sein, weil das Personal die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten hatte. Der Abenteuerpark wurde von den Behörden umgehend geschlossen. Die „Nation“ berichtet, das Unternehmen soll keine Lizenz für ein Tourismusgeschäft haben. Mitte letzten Jahres starb in Chiang Mai ein 44 Jahre alter chinesischer Urlauber, nachdem er im Skyline Adventure von der Seilrutsche in die Tiefe gefallen war. Unter dem Namen Flight of the Gibbon werden landesweit mehrere Parks betrieben, so in Chonburi und Koh Phangan.