Foto: The Thaiger

PHANG-NGA: Die Behörde für Nationalparks (DNP) wird die Similan-Inseln ab 16. Mai für fünf Monate schließen.

Während dieser Zeit soll sich die Umwelt zu Land und zu Wasser erholen. Denn derzeit sind die Inseln von Touristen überlaufen, vor allem von Chinesen. Laut dem Leiter des Nationalparks Mu Koh Similan, Ruamsin Manajongprasert, wird die DNP mehrere Marineparks in der Andmanensee für den Tourismus sperren. Mit Beginn der Monsunzeit beginne die Wetterperiode mit starken Winden und hohem Wellengang, so dass die Schließung auch zur Sicherheit der Touristen beitrage. Während der Schließung werden Boote der Nationalparkverwaltung patrouillieren und verhindern, dass Urlauber in die gesperrten Zonen eindringen und fischen. Das gilt besonders für die Insel Koh Bon, eine kleine Insel zwischen der Koh Similan und der Koh Ta Chai.