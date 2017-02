Von: Redaktion DER FARANG | 12.02.17

KUALA LUMPUR (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat das Turnier in Kuala Lumpur auf dem 34. Platz beendet. Der 36 Jahre alte Ratinger spielte am Sonntag nur eine 73er-Schlussrunde und hatte mit insgesamt 283 Schlägen am Ende 14 Schläge Rückstand auf den Sieger Fabrizio Zanotti. Der 33-Jährige aus Paraguay spielte am Finaltag eine überragende 63er-Runde und machte mit einem Eagle auf der letzten Spielbahn seinen zweiten Erfolg auf der European Tour perfekt.

Zanotti gewann in Malaysia mit 269 Schlägen vor dem Amerikaner David Lipsky (270) und Bernd Wiesberger (271) aus Österreich. Maximilian Kieffer (284) aus Düsseldorf wurde bei der mit drei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im Saujana Golf & Country Club 41.