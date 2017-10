Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.17

PHUKET: Vor dem Karon-Strand haben Marinesoldaten, Wasserpolizei und Mitarbeiter des Phuket Marine Security Centre am Samstagnachmittag sechs russische Urlauber vor dem Ertrinken gerettet.

Zwei Russen drohten 50 Meter vor dem Karon Beach in der aufgewühlten See zu ertrinken. Teams der Marine und des Security Centre setzten Jet-Skis und Speedboote ein, um die Touristen aus dem Meer zu ziehen und an Land zu bringen. Kurz darauf wurden vier weitere Russen von der Wasserpolizei während eines Trainings von Helfern aus dem Meer geborgen. Alle sechs Urlauber wurden am Strand behandelt, berichtet die „Phuket Gazette“. An der Karon Beach wehten rote Fahnen, die das Baden untersagten.