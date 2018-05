BANGKOK: Eine schwangere Frau hat am Dienstag bei der Regierung Beschwerde eingereicht, weil sie in einen unzureichend abgedeckten Regenabfluss gefallen war und sich dabei ihr Bein schwer verletzt hatte.

Kwanjai Jansert, die im achten Monat schwanger ist, bummelte mit ihrem Ehemann über den Chatuchak Weekend Market, als sie ausglitt und in einen Abfluss fiel. Dieser war nur von einem Stück Holz bedeckt. Kwanjai erlitt Verletzungen am rechten Bein und erhielt im Hospital 42 Stiche. Der Unfall hatte keinen Einfluss auf ihre Schwangerschaft. Ihr Ehemann Surawut Kamdee beschwerte sich beim Chatuchak-Markt, wurde aber abgewiesen, weil der Markt nicht in der Verantwortung der Stadtverwaltung liegt, sondern der staatlichen Eisenbahn, die ebenfalls nicht auf die Beschwerde reagierte.

Gebrochene Schächte und ungeschützte Abwasserleitungen sind in der Hauptstadt seit langem ein Problem und verursachen regelmäßig Unfälle, manchmal sogar tödliche, berichtet „Khao Sod“. Letzte Woche verletzte sich ein Universitätsstudent am Bein schwer. Er war in der U-Bahn in einen Abfluss gestürzt, weil die Metallabdeckung unter seinem Gewicht brach. Ende letzten Monats ertrank eine Frau fast, als sie versehentlich in einen nicht eingezäunten und unbedeckten Schacht in Chatuchak trat. Im Jahr 2017 starb ein vierjähriges Mädchen in Samut Sakhon, nachdem es in einen ungeschützten Abfluss gefallen war. Im letzten Jahr hat die Stadtverwaltung Berichten zufolge mehr als 750 Beschwerden über Menschen erhalten, die in die Kanalisation gefallen waren.