Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.17

BANGKOK: Das Bewässerungsamt ist zuversichtlich, die in zwölf Rückhaltebecken in den beiden Provinzen Ayutthaya und Suphan Buri gestauten Wassermassen von 1.300 Millionen Kubikmetern bewältigen und die Hauptstadt vor den Fluten schützen zu können.

Laut dem Generaldirektor Somkiart Prachamwong sind die riesigen Wassermengen immer noch geringer als bei der großen Flut im Jahr 2011. Weil sich auf der Westseite des Flusses Chao Phraya mehr Wasser gestaut hat als an der östlichen Seite, soll Wasser von West nach Ost abgeleitet werden. Zudem wird versucht, Wasser in den Fluss Tha Chin umzuleiten. Das Wasser in den Rückhaltebecken westlich des Chao Phraya fließt stromabwärts in Richtung der beiden Provinzen Pathum Thani und Nonthaburi und könnte dort für weitere Überschwemmungen sorgen. Auch deshalb soll das gestaute Wasser zur Ostseite des Flusses umgelenkt werden.