Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.17

NAKHON PATHOM: Ein Geschäftsmann hat von einer Farm einen seltenen und exotischen Zuchtkrebs in vielen Farben für eine Million Baht erworben.

Das soll der höchste Betrag sein, der jemals für einen Zuchtkrebs gezahlt wurde. Laut dem Inhaber der Farm To Banpa, Kanokphoom Siriwat, hatte der Geschäftsmann die Zuchtanlagen in den letzten Monaten mehrfach besucht und ihn immer wieder zum Verkauf des Krebses gedrängt. Doch Kanokphoom wollte den männlichen, sechs Monate alten Krebs namens Khun Chang nicht hergeben. Erst als das Angebot bei einer Million Baht lag, willigte er in den Verkauf ein. Zusätzlich erhielt der Geschäftsmann einen weiblichen Zuchtkrebs mit dem Namen Sida und 300 Babys von Sida und Khun Chang sowie ein Zertifikat der Farm. Kanokphoom Siriwat betreibt die Zucht seit acht Jahren. Inzwischen gehen die unterschiedlichen Arten von farbigen Zuchtkrebsen auch in den Export.