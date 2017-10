Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

PRANBURI: Großformatige Schilder machen an den Stränden Pranburis in der Provinz Prachuab Khiri Khan auf Quallen und ein Badeverbot aufmerksam.

Mehrere Touristen wurden bereits verletzt, ihre Wunden von Helfern mit Essig behandelt. Urlauber beklagen, dass die großen Quallen am Strand nicht eingesammelt werden. Dadurch würde es fürchterlich stinken. Unter den Quallen sollen mehrere äußerst giftige Arten sein. Trotz der seit Tagen anhaltenden Quallenplage gehen mutige Besucher nach wie vor zum Schwimmen ins Meer. Behörden glauben, dass die aufgewühlte See mit hohen Wellen die Quallen an den Strand gespült hat.