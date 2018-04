Premchai Karnasuta bei seiner Festnahme. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Staatsanwaltschaft hat beschlossen, den mutmaßlichen Wilderer Premchai Karnasuta wegen des illegalen Besitzes von Waffen anzuklagen.

Laut dem stellvertretenden Polizeichef General Srivara Rangsibhammanakul hat der Bau-Tycoon das Gesetz über den Besitz von Feuerwaffen und eine Anordnung des Militärrates NCPO verletzt. Polizeibeamte hatten bei Durchsuchung von Premchais Haus an der Soi Sun Wichai 3 im Bezirk Huai Khwang in Bangkok im Februar 43 Schusswaffen und Munition gefunden. Sechs der Waffen waren nicht lizenziert.

Der Präsident des Baukonzerns Italian-Thai Development und drei Angestellte wurden am 4. Februar nachts wegen angeblicher illegaler Jagd im Wildreservat Thungyai Naresuan, einem UNESCO-Weltkulturerbe in der Provinz Kanchanaburi, festgenommen. Sie waren im Besitz von toten geschützten Tieren, darunter war ein seltener schwarzer Leopard. Nachdem die Polizei ihren Ermittlungsbericht mit elf Anklagepunkten eingereicht hatte, beschloss die Staatsanwaltschaft, gegen Premchai nur sechs Anklagen zu erheben. Mit dem illegalen Waffenbesitz sind es jetzt sieben. Darunter fallen Wilderei, das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit und das Jagen geschützter Tiere. Premchai und seine drei Begleiter sind weiterhin auf Kaution auf freien Fuß.