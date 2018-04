Ponyfransen statt Botox

ZÜRICH (dpa) - US-Schauspielerin Rosanna Arquette (58) will nicht mithilfe von Botox-Spritzen im Gesicht jünger aussehen.

«Der Gedanke, dass Gift in meinen Körper kommt, macht mir Angst, da trage ich lieber meine Pony-Fransen», sagte der Star des neuen Cohn-Films «Das Etruskische Lächeln» der Schweizer Boulevardzeitung «Blick». Trotzdem hadert sie ein bisschen mit dem Älterwerden. «Wenn ich ein Rollenangebot als Großmutter bekomme, erschrecke ich im ersten Moment und bin auch ein bisschen beleidigt.» Arquette wurde 1985 mit dem Film «Susan... verzweifelt gesucht» an der Seite von Popstar Madonna bekannt. Sie spielt in Cohns Film zusammen mit Brian Cox ein älteres Liebespaar..