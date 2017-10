Foto: National News Bureau of Thailand

CHANTHABURI: Eine lobenswerte Aktion hat die Polizei in der Ostküstenprovinz Chanthaburi durchgeführt. Anstelle eines Bußgeldes, verteilten die Beamten Helme an Motorradfahrer, die ohne einen vorgeschriebenen Schutzhelm in die Verkehrskontrolle gerieten.

Die Fahrer wurden verwarnt und gebeten, bei jeder Fahrt mit dem Motorrad einen Sturzhelm zu tragen. Die Kampagne zielt darauf ab, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und gleichzeitig das Image der Polizei aufzupolieren. Die Aktion erhielt von den Einwohnern der Provinzhauptstadt und Motorradfahrern großen Zuspruch.