Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.17

PHUKET: Bei den derzeit verstärkten Einsätzen gegen sich illegal im Land aufhaltende Ausländer hat die Polizei am Samstagabend an der Bangla Road in Patong zwei Pakistani und einen Inder wegen Overstay festgenommen.

Ein 33 Jahre alter Pakistani hatte seine Aufenthaltsgenehmigung um 1.302 Tage, sein 23-jähriger Landsmann um 1.115 Tage und der 21 Jahre alter Inder um 278 Tage überzogen. Im August hatten die Beamten 13 Ausländer wegen Overstay und zwei weitere wegen illegaler Einreise, im September 18 Ausländer wegen Overstay und 40 weitere wegen illegaler Einreise festgesetzt. Die meisten kamen aus Vietnam, Indien und Nigeria. Sie werden angeklagt und anschließend in ihre Heimatländer abgeschoben, sagte Oberstleutnant Tienchai Chompoo, Inspektor der Phuket Immigration der „Phuket Gazette“.