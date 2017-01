PHUKET: Am Samstag, 28. Januar fällt vor der Limelight Avenue Phuket in Phuket-Stadt um 22.30 Uhr der Startschuss zum „Phuket Night Run 2017“. Die Teilnahme an dem Nachtlauf steht jedermann offen.

Gestartet wird in drei Kategorien: „Night Runner“ (11,2 Kilometer, Startgebühr 450 Baht), „Fun Runner“ (5,6 Kilometer, Startgebühr 400 Baht) und „Night Walker“ (3,2 Kilometer, Startgebühr 350 Baht). Von jeder kassierten Startgebühr werden 50 Baht für die Anschaffung medizinischer Gerätschaften für bettlägerige Patienten in Phuket gespendet.

Infos: www.phuketnightrun.com.