PYEONGCHANG (dpa) - Mit einer Zeremonie im kleinen Rahmen ist am Donnerstag in Anwesenheit von IOC-Präsident Thomas Bach das olympische Dorf in Pyeongchang eröffnet worden. Der Ort in Südkorea ist ab dem Freitag kommender Woche bis zum 25. Februar Hauptschauplatz der Winterspiele. Neben dem olympischen Dorf in der Bergregion gibt es in Gangneung ein zweites Athleten-Dorf, in der östlichen Küstenstadt werden die Eis-Wettbewerbe ausgetragen. «Wir können jetzt schon sagen, dass dieses olympische Dorf eines der besten ist, wenn nicht das beste», sagte Bach.

Frontzeck neuer Trainer in Kaiserslautern - Vertrag bis 2019

Kaiserslautern (dpa) - Michael Frontzeck ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 53-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Jeff Strasser an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht ausüben kann. Frontzeck unterschrieb bei den vom Abstieg bedrohten Pfälzern am Donnerstag einen Vertrag bis Sommer 2019, der sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gilt.

Julia Görges beim Tennis-Turnier in St. Petersburg im Viertelfinale

St. Petersburg (dpa) - Julia Görges hat beim Tennis-Turnier in St. Petersburg das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer zwei setzte sich am Donnerstag bei der mit 799.000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung gegen die italienische Qualifikantin Roberta Vinci mit 7:5, 6:0 durch. Die Fed-Cup-Spielerin hatte nur im ersten Satz leichte Schwierigkeiten und verwandelte nach 76 Minuten ihren ersten Matchball gegen die US-Open-Finalistin von 2015. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft Görges nun auf Jelena Rybakina au Russland.

Nordkorea schickt weitere Athleten zu den Winterspielen in Südkorea

Pyeongchang (dpa) - Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat Nordkorea wie angekündigt zehn weitere Athleten und Athletinnen für die Wettkämpfe nach Südkorea geschickt. Drei Skirennfahrer, drei Skilangläufer, zwei Shorttracker und ein Eiskunstlauf-Paar seien am Donnerstag als Mitglieder einer Delegation von 32 Nordkoreanern auf dem Flughafen Yangyang in der Nähe der Olympia-Stadt Gangneung gelandet, berichteten südkoreanische Sender.

Nationalspieler Halstenberg operiert

Leipzig (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg ist am Knie operiert worden. «Auch diese OP ist gut verlaufen», schrieb der Abwehrspieler von Bundesligist RB Leipzig auf seiner Instagram-Seite. Zudem teilte der 26-Jährige, der sich vor einer Woche das linke Kreuzband gerissen hatte, ein Foto aus dem Krankenbett in Regensburg. Dort waren zuvor auch schon Lukas Klostermann, der sich im September 2016 das Kreuzband gerissen hatte, und Bernardo behandelt worden.

WADA besorgt über CAS-Urteil: Alle Optionen prüfen

Montreal (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat mit großer Besorgnis die Entscheidungen des Internationalen Sportgerichtshofs zum russischen Doping-Skandal bei den Olympischen Winterspielen 2014 zur Kenntnis genommen. Am Donnerstag waren vom Sportgericht die vom IOC ausgesprochenen lebenslangen Sperren von 28 russischen Wintersportlern wegen unzureichender Beweislage zurückgenommen worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur unterstütze nun die Absicht des IOC, diese Entscheidungen sehr sorgfältig zu prüfen und alle Optionen zu erwägen, einschließlich einer Beschwerde beim Schweizer Bundesgericht.

Nach CAS-Entscheid: Russland erbittet 15 weitere Olympia-Einladungen

Moskau (dpa) - Russland kämpft um weitere 15 Olympia-Einladungen. Das sagte Topfunktionär Stanislaw Posdnjakow am Donnerstag. Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS wolle man beim Internationalen Olympischen Komitee um weitere 15 Einladungen bitten, sagte der Vizepräsident des russischen Olympischen Komitees. Der CAS hatte zuvor die lebenslange IOC-Sanktionierung gegen 28 russische Athleten aufgehoben, da die Beweise für ein individuelles Dopingvergehen nicht ausreichend seien. Auf der Bittsteller-Liste stehen auch Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow und Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow.

DEL-Tabellenführer München verpasst vorzeitigen Hauptrunden-Titel

München (dpa) - Meister EHC Red Bull München hat den vorzeitigen Gewinn des Hauptrunden-Titels in der Deutschen Eishockey Liga DEL verpasst. Beim letzten Spiel vor der Olympia-Pause unterlag der souveräne Tabellenführer am Donnerstag dem Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Die Münchner würden drei Spiele vor Ende der regulären Saison dennoch den ersten Platz sichern, sollten die Nürnberg Ice Tigers am Freitag in Krefeld nicht nach 60 Minuten gewinnen.

Kein Urteil im Streit um Polizeikosten bei Bundesligaspielen

Bremen (dpa) - Der Streit zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Bremen um die Polizeikosten bei Risikospielen geht weiter. Das Bremer Oberverwaltungsgericht fällte am Donnerstag nach mehrstündiger Verhandlung kein Urteil. Dieses soll erst am 21. Februar verkündet werden. Bremen ist das einzige Bundesland, das der DFL die Mehrkosten bei riskanten Partien in Rechnung stellt. Die DFL weigert sich zu zahlen.

Reindl: Vertrags-Verlängerung mit Sturm «mehr oder weniger durch»

Krefeld (dpa) - Die Vertragsverlängerung von Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm steht offenbar unmittelbar bevor. «Wir sind eigentlich mehr oder weniger durch. Aber die Unterschriften fehlen noch», sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), am Donnerstag in Krefeld und bekräftigte noch einmal: «Noch vor Olympia soll es fix sein.» Die Winterspiele in Pyeongchang beginnen am 9. Februar. Sturms Vertrag läuft noch bis nach der Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark.

Putin freut sich über CAS-Urteil zugunsten Russlands

Rostow (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin freut sich über die Aufhebung der Olympia-Sperren gegen russische Sportler durch das Internationale Sportschiedsgericht CAS. «Das bestätigt unsere Position, dass die überwältigende Mehrheit unserer Athleten sauber ist», sagte der Präsident auf Reisen in der südrussischen Stadt Rostow am Don. Zugleich warnte er am Donnerstag vor übergroßer Euphorie: «Es gibt noch einiges zu tun, das ist völlig klar, um bei uns die Programme und die Politik gegen Doping zu verbessern.»