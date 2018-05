Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Eisenbahngesellschaft (SRT) will ihre „Sprinter-Züge“ auf Hochglanz bringen, um damit Touristen auf der geplanten „Go Riviera“-Route zu befördern.

SRT-Vizegouverneur Thanongsak Pongprasert kündigte an, sobald in einigen Jahren die klimatisierten Züge fertig und mehrere Bahnhöfe aufgewertet seien, sollten die Züge auf der 280 Kilometer langen Strecke von Bangkok bis nach Sam Roi Yod in Prachuap Khiri Khan eingesetzt werden, auf der „thailändischen Riviera“ entlang der Küste. Das Projekt ist mit dem Tourismusministerium abgesprochen worden. Die SRT plant, 200 Millionen Baht auszugeben, um die Wagen luxuriöser zu gestalten, ähnlich den Passagierkabinen der ersten Klasse und der Businessklasse in Linienflugzeugen. Die Eisenbahngesellschaft erwägt eine Partnerschaft mit Fluggesellschaften für gemeinsame Tourismuspakete.