Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.17

BANGKOK: Auch im Vorjahr haben die Billigairlines ihren Anteil am Passagieraufkommen gegenüber den Linienmaschinen erhöht.

Auf den sechs von der Airports of Thailand (AoT) betriebenen Flughäfen wurden 44,9 Prozent der Fluggäste von Discountern transportiert, gegenüber 42 Prozent im Jahr 2015. 54,7 Millionen der insgesamt 122 Millionen Passagiere hatten ein Ticket bei Billigairlines gebucht. Ein Jahr zuvor waren es 46,1 Millionen bei insgesamt 110 Millionen Passagieren gewesen. Die AoT meldet für die Discounter 357.817 Starts und Landungen, gegenüber 318.238 in 2015. Thailands größter Anbieter preiswerter Tickets, die Thai AirAsia, rechnet in den kommenden Jahren mit einem weiteren starken Anstieg der Buchungen bei Discountern gegenüber den „renommierten“ Fluggesellschaften. Das zeige sich an den Bestellungen neuer Maschinen. Billigairlines würden die Auftragsliste mit großem Vorsprung anführen. Die Thai AirAsia hat bei den Inlandsflügen einen Marktanteil von 29,5 Prozent, dann folgen Nok Air mit 20,3 Prozent, Thai Lion Air mit 18,7 Prozent, THAI Smile mit 10,5 Prozent, Bangkok Airways mit 11 Prozent und Thai Airways International mit 9,1 Prozent. Das heißt: 80 Prozent der Passagiere werden von Billigairlines befördert. Die AoT betreibt die beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang sowie die Airports in Phuket, Hat Yai, Chiang Mai und Chiang Rai.