BANGKOK: Schnallen Sie sich an, wenn Sie in Bangkok in einem Taxi auf der Rücksitzbank Platz genommen haben? Wenn nein, zählen Sie zur überwältigenden Mehrheit.

Eine Studie der Thai Roads Foundation, die sich für die Sicherheit auf den Straßen Thailands einsetzt, hat zum Ergebnis, dass lediglich drei Prozent der Fahrgäste auf der Rücksitzbank im Taxi den Gurt anlegen. Weiteres Ergebnis: geschlechtsspezifische Unterschiede sind kaum relevant, nur vier Prozent der Männer gaben an sich anzuschnallen, bei den Frauen betrug der Wert drei Prozent. Befragt wurden 3.717 Taxifahrgäste in acht Distrikten der Hauptstadt.



Das im März 2016 überarbeitete Landverkehrsgesetz sieht für Gurtmuffel Strafen in Höhe von 500 Baht vor, sowohl für den Fahrer als auch den Fahrgast. Vor der Gesetzesnovelle, mussten sich lediglich Fahrer und Beifahrer im Fond des Fahrzeugs anschnallen.