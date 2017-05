Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

THAILAND: Mehrere Meeresnationalparks in der Andamanensee sind ab sofort für Touristen fünf Monate gesperrt. Zum einen aus Sicherheitsgründen während der Monsunzeit, zum anderen sollen sich die Meereslebewesen während dieser Zeit erholen.

Geschlossen sind: Mu Koh Surin und Mu Koh Similan in Phang-nga; Koh Hin Daeng – Hin Muang, Koh Ha und das Tauchgebiet vor der Koh Rok in Krabis Meeresnationalpark Mu Koh Lanta; Hat Chao Mai in Trang; die Inseln Lipe, Adang und Rawi in Satuns Tarutao-Nationalpark. Der Behörde zufolge haben im Vorjahr über eine Million Touristen diese Meeresnationalparks besucht. Ab 15.Oktober sind Besucher wieder willkommen.

Hoteliers und Tourismusbranche der Provinz Trang haben an die Verwaltung des Meeresnationalparks Hat Chao appelliert, diesen nicht vor dem 1. Juli zu schließen. Als Gründe werden die zwei Hochwasser dieses Jahres angegeben, die den Tourismus hart getroffen haben. Die Zahl der Besucher in der Provinz liege aktuell weit hinter dem Ergebnis des Vorjahres. Sollte es bis zum 1. Juli eine stürmische See geben, könnten den Touristenbooten über rote Flaggen das Auslaufen untersagt werden.