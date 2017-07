Große Polizeiaktion bei Fahndung nach Kettensägen-Mann

Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt. Foto: epa/Schaffhausen Polizei

SCHAFFHAUSEN (dpa) - Bei der Fahndung nach dem Schweizer Kettensägen-Angreifer läuft laut Medienberichten in der Umgebung von Schaffhausen ein Großeinsatz der Polizei.



Ein Waldstück nahe der schweizerischen Stadt sei am Dienstag abgeriegelt worden, berichtete die Zeitung «20 Minuten». Das Gebiet liegt unweit der Grenze zu Baden-Württemberg. Die Polizei sei in voller Schutzmontur mit zahlreichen Autos vor Ort, so die Zeitung. Die Polizei bestätigte die Angaben zunächst nicht.

Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt. Er verletzte zwei Mitarbeiter und flüchtete. Seitdem läuft die Fahndung, auch auf deutscher Seite, wie ein Sprecher der Inspektion Konstanz berichtete. Die Polizei warnte vor dem Mann. Er könne bewaffnet sein.