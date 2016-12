Der Großteil der thailändischen Männer betrügt regelmäßig seinen Partner, so lautet das Ergebnis einer Befragung, bei der 1.617 Männer im ganzen Land teilgenommen hatten. Foto: Sasint / Fotolia.com

THAILAND: Über 70 Prozent der thailändischen Männer betrügen regelmäßig ihre Partner, wobei die Hälfte von ihnen zugab, ihre Ehefrauen zu schlagen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage, durchgeführt von der Women and Men Progressive Movement Foundation und der Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth). Befragt wurden 1.617 Männer im Alter zwischen 20 und 35 in Bangkok sowie ausgewählten Provinzen.

