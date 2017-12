Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.17

BANGKOK: Der seit 79 Jahren bestehende Dusit Zoo will auf ein vom König zur Verfügung gestelltes, 300 Rai großes Areal in Pathum Thani wechseln. Der neue Zoologische Garten soll umweltfreundlich und für die rund 1.000 Tiere artgerecht gestaltet werden. Der Umzug ist in drei Jahren geplant. Derzeit besuchen jedes Jahr rund zwei Millionen Menschen den Zoo.

• • •

BANGKOK: Über die Neujahrstage muss vom 28. Dezember um Mitternacht bis zum 4. Januar um Mitternacht auf zwei Motorways keine Maut bezahlt werden. Das gilt für die Autobahn 7 von Bangkok nach Chonburi sowie für die 9 (Outer Ring Raod) von Bang Phli in Samut Prakan bis nach Bang Pa-in in Ayutthaya.

• • •

BANGKOK: Die Thai AirAsia erwartet im neuen Jahr weitere sieben Flugzeuge. Damit sollen neue Ziele in Indien angeflogen und Inlandsstrecken gestärkt werden. Derzeit verfügt die Billigairline über 56 Airbus A320. Der Geschäftsführer von Thai AirAsia, Tassapon Bijleveld, glaubt, dass im kommenden Jahr mehrere thailändische Billigairlines den harten Wettbewerb nicht überleben.

• • •

BANGKOK: Auf der Motor Expo 2017 im Messezentrum Muang Thong Thani wurden 47.543 Autos und Motorräder verkauft. Die meisten Autos setzte Honda (6.488) ab, gefolgt von Toyota (5.456), Mazda (5.015), Isuzu (4.479) und Mercedes-Benz (2.701). Bei den Motorrädern war GPX mit 1.115 Spitzenreiter, dann folgten Kawasaki (904), Ryuka (831), Yamaha (805) und Honda (741).

• • •

BANGKOK: Eine 38-jährige Frau stürzte sich am Mittwoch von einer vier Meter hohen Brücke an der Rama 3 Road in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen an Arm, Bein und Rücken wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Polizisten hatten zuvor vergeblich versucht, die Frau auf der Brücke zurückzuhalten. Persönliche Probleme sollen zum Selbstmordversuch geführt haben.

• • •

PATTAYA: Nach dem Jet-Ski World Cup am Jomtien hat „Sophon Cable“ am Strand auf 500 Meter Länge neben dem üblichen Abfall Zigarettenstummel und leere Zigarettenschachtel ausgemacht und auf Fotos festgehalten. „Sophon“ schließt daraus, dass weder Thais noch Ausländer an den Stränden das Rauchen aufgeben wollen. Rund 100 städtische Mitarbeiter mußten den Strandabschnitt säubern und die unzähligen Zigarettenstummel auflesen.

• • •

BANGKOK: Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die 14 Nashornhörner im Wert von 50 Millionen Baht von Südafrika nach Thailand geschmuggelt haben. Verhaftet wurden ein Mitarbeiter der Quarantäneabateilung auf dem Flughafen Suvarnabhumi sowie ein Vietnamese und ein Chinese. Die Hörner sollten offenbar nach Vietnam gebracht werden.

• • •

PATTAYA: Der Ausbau der Straße Siam Country Club nähert sich nach weit über zwei Jahren dem Ende. Nach Angaben des Verwaltungschefs von Banglamung, Naris Niramaiwong, sind die Arbeiten fast zu 100 Prozent abgschlossen. Die Verwaltung plant jetzt, die Straßenbeleuchtung mit einem Budget von 15 Millionen Baht auf einer Strecke von vier Kilometern zu erneuern.