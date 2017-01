Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.17

PHUKET: Die Nationalparkbehörde will die fortschreitende Erosion an den Stränden Nai Yang und Sai Kaew, aber auch am Rawai-Strand, stoppen.

Nach Satellitenbildern begann die Erosion im Jahr 2013 und wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer. Nai Yang soll mindestens 10 Meter Strand verloren haben, während es bei Sai Kaew bis zu 25 Meter sind.

Die Ursache der Bodenerosion sei das Sterben von Korallenriffen, sagt Ajarn Sakanan Plathong, Dozent für Biowissenschaften an der Universität Prince of Songkla. Riffe würden die Geschwindigkeit der ankommenden Wellen reduzieren. Ohne Korallenriffe richteten die Wellen doppelt so viel Schaden an und absorbierten mehr Sand.

Am Strand Nai Yang hat die Richtungsänderung des ins Meer fließenden Süßwassers die Erosion verstärkt. Wegen der starken Bebauung hat sich die Fließrichtung geändert, das verdreckte Wasser tötet Korallenriffe. Deshalb soll zum Schutz der Riffe die alte Fließrichtung des Süßwassers über Rohrleitungen wieder hergestellt werden. Das Oberflächenwasser soll dort ins Meer fließen, wo es keine Riffe gibt.