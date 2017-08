PHUKET: Um den sich häufenden Unfällen am Patong Hill entgegenzuwirken, plant Phukets Gouverneur Norraphat Plodthong, einen dauerhaften Checkpoint einzurichten, an dem sowohl Fahrzeuge als auch ihre Lenker auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft werden sollen.

Vorgesehen ist eine Führerschein- und Alkoholkontrolle, erklärte Norraphat auf einer jüngsten Sitzung der Provinzverwaltung. Das Amt für Landtransport (DLT) wurde beauftragt, einen Umsetzungsplan auszuarbeiten, den bestmöglichen Standort für die Kontrollstelle in Erfahrung zu bringen und sicherzustellen, dass keine Straßenschäden zu Unfällen führen können.



Auf der abschüssigen Straße kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen mit Todesfolge. So verunglückte am Patong-Hügel erst vor wenigen Wochen ein Tourbus mit 30 Chinesen an Bord, wobei eine Motorradfahrerin von dem Fahrzeug erfasst und getötet wurde (DER FARANG berichtete).