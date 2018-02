Von: Björn Jahner | 04.02.18

BANGKOK/ZÜRICH: Das Königlich Thailändische Honorargeneralkonsulat in Zürich teilt mit, dass die Konsularabteilung (Visumanträge und Beglaubigungen) per Ende Februar 2018 geschlossen sein wird.

Entsprechend bezüglich konsularischer Angelegenheiten sind ab dem 1. März 2018 die Königlich Thailändischen Botschaft in Bern (www.thaiembassy.ch), das Honorargeneralkonsulat in Basel (www.thaikonsulat.ch) oder das Honorarkonsulat in Genf (http://thaiconsulate.ch) zu kontaktieren.