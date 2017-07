Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.17

LONDON (dpa) - Ein Teil des Kabinenpersonals bei British Airways will im Streit um bessere Bezahlung seinen aktuellen Ausstand um zwei Wochen verlängern. Das kündigte die Gewerkschaft Unite Union am Mittwoch an. Mehrere Tausend Mitarbeiter wollten die Arbeit vom 2. bis zum 15. August niederlegen, hieß es in einer Mitteilung. Der angekündigte Ausstand schließt sich nahtlos an eine zweiwöchige Streikphase an, die am Mittwoch begonnen hatte.

Bei dem Tarifkonflikt geht es unter anderem um die Gehälter von rund 4.500 Angestellten, die seit 2010 für das Unternehmen arbeiten. Sie sollen weniger verdienen als ihre Kollegen. Die Gewerkschaft wirft British Airways vor, «Hungerlöhne» zu zahlen. Das Unternehmen argumentiert, es würden branchenübliche Bezüge gewährt. «Wie während früherer Streiks werden wir sicherstellen, dass alle unsere Kunden ihre Reiseziele erreichen», teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit.