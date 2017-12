Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.17

NONTHABURI: Ein Strafgericht hat einen Israeli zum Tode verurteilt, weil er im Vorjahr einen Landsmann ermordet und zerstückelt und die Leichenteile in frisch gegossenem Beton unter der Treppe seines Hauses entsorgt hatte.

Der 50 Jahre alte Shimon Biton hatte zugegeben, den 62-jährigen Eliyahu Cohen getötet zu haben. Er hat mehrere Vorstrafen und war ein ehemaliger Polizeiinformant in Israel. Biton wurde im November 2016 in Nonthaburi zusammen mit seinem 17-jährigen Sohn verhaftet. In seinem Wohnhaus fand die Polizei Blutspuren und entdeckte Cohens Überresten in Beton. Biton berichtete der Polizei, er habe Cohen getötet, nachdem er herausgefunden hatte, dass dieser eine Affäre mit seiner Frau Nantiya Saengurai hatte. Nantiya verschwand vor dem Mord. Ihre Familie glaubt, dass sie ebenfalls tot ist, und vermutet, dass Biton an ihrem Verschwinden beteiligt war.

Biton hat 30 Tage Zeit, gegen das am Donnerstag verhängte Todesurteil Berufung einzulegen. Sein Sohn soll an dem Mord beteiligt gewesen sein und ist zur Verurteilung dem Jugendgerichtshof überstellt werden.

Obwohl Thailand die Todesstrafe bei schweren Verbrechen wie Mord des ersten Grades beibehalten hat, hat es seit 2009 keine Hinrichtung mehr gegeben.