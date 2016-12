Indonesiens Präsident verbrennt Rauschgift

Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.16

JAKARTA (dpa) - In Indonesien ist rund eine Tonne Rauschgift verbrannt worden - eines der Drogenpäckchen hat Präsident Joko Widodo persönlich angezündet. Insgesamt vernichteten die Behörden am Dienstag bei einer öffentlichen Verbrennung in der Hauptstadt Jakarta 1,1 Tonnen Marihuana, Ecstasy-Pillen und Methamphetamine. Widodo verfolgt eine rigorose Antidrogenpolitik. In seiner Amtszeit sind schon zahlreiche zum Tode verurteilte Rauschgiftdealer hingerichtet worden. Menschenrechtler kritisieren das.

«Wenn man dieses Material hier anschaut, wird einem wieder klar; wir brauchen einen Anti-Drogen-Krieg», sagte Widodo. 15 000 Menschen sterben nach seinen Angaben an den Folgen des Drogenkonsums jedes Jahr.