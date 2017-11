Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.17

TRANG: Hunderte Familien mussten am Mittwoch evakuiert werden, weil der Fluss Trang gegen 1 Uhr über die Ufer trat und das Wasser in bewohnte Gebiete strömte.

Die kommunale Verwaltung hatte den obdachlosen Familien Zelte zur Verfügung gestellt. Nach Tagen mit Starkregen flossen die Wassermassen von Nakhon Si Thammarat and Phatthalung in den Fluss Trang und dann in die See. Nach Angaben des Katastrophenschutzamtes in Trang betrifft das Hochwasser 30.000 Menschen. Meteorologen sagen für den Süden des Landes weitere heftige Niederschläge und Überschwemmungen voraus.