Hotels für Querdenker

Im Baan Suan Noi Resort nächtigen die Gäste in grasbewachsenen Hobbit-Höhlen, angelehnt an den Film „Der Herr der Ringe“. Foto: Baan Suan Noi Resort

THAILAND: Hotels von der Stange gibt es thailandweit wie Sand am Meer. Zugegeben: Ein Deluxe-Zimmer oder eine Suite in einem namhaften Hotel mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten, die man von einem gehobenen Hotel erwartet, haben durchaus ihre Vorzüge. Doch wer sehnt sich nicht manchmal nach etwas ganz Außergewöhnlichem, etwas besonders Unvergesslichem? So vielfältig und abwechslungsreich sich das Land des Lächelns präsentiert, so breit gefächert ist auch das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in individuell geführten Resorts, die alles andere bieten, als ein bloßes „Gästezimmer“. Ob Hobbit-Höhle, Caravaning, Baumhaus oder Baumstumpf, langweilig wird es bei den nachfolgend vorgestellten vier Hotels garantiert nicht.