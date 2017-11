Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.17

PRACHUAP KHIRI KHAN: Wegen anhaltender Überschwemmungen ließ die Leitung des Krankenhauses Bang Saphan am Mittwoch sieben schwer erkrankte Patienten in andere Hospitäler evakuieren.

Zudem wurden über 100 Patienten, deren gesundheitlicher Zustand es erlaubte, nach Hause geschickt. Im Spital verblieben 38 Frauen und Männer. Nach heftigen Regenfällen stand das Krankenhaus unter Wasser, stieg der Pegel eines Kanals hinter dem Gebäude. 50 Soldaten waren abkommandiert worden, um bei der Evakuierung zu helfen. Das Hospital Bang Saphan war bereits beim Hochwasser im Januar dieses Jahres überflutet worden, damals stand das Wasser 1,50 Meter hoch.

Ein Unwetter mit mehrstündigen, heftigen Niederschlägen hatte am Mittwoch der Provinz Prachuap Khiri Khan verheerende Überschwemmungen gebracht. Besonders betroffen war der Bezirk Bang Saphan, südlich von Hua Hin. Dort gingen in 24 Stunden 136 Millimeter Regen je Quadratmeter nieder. Meteorologen sagen am Donnerstag für die Provinzen Ranong, Phan-nga und Phuket an der Andamenensee weitere starke Niederschläge voraus.