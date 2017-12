Von: Björn Jahner | 04.12.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Gemäß dem Amt für Katastrophenvorsorge und -Minderung sind über 256.000 Familien in 10 Provinzen im Süden des Landes von der derzeitigen Hochwasserkatastrophe betroffen.

Der Leiter der Behörde Chayapol Thitisak informierte in der Zeitung „The Nation“, dass 805.000 Menschen beziehungsweise 256.447 Familien in 4.338 Dörfern in 101 Bezirken unter Überschwemmungen leiden. Seine Behörde, Militär, und andere relevante Agenturen leisten den von den Fluten bedrohten Menschen rund um die Uhr Hilfe, fügte er hinzu. Unter Wasser stehen unter anderem Teile der Provinzen Yala, Songkhla, Phatthalung, Trang, Satun, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat und Surat Thani. Das Meteorologische Amt warnte unterdessen vor weiteren Regenfällen im tiefen Süden, wodurch sich die Situation für die Bevölkerung weiter zuspitzen dürfte.