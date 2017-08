PHUKET: Ein auf dem internationalen Flughafen Phuket aufgenommenes Video, stellt die Netzgemeinde aktuell vor ein Rätsel, berichtet oe24.at.

In dem Clip ist eine Fluggastbrücke zu sehen und Passagiere, die Richtung Terminal aussteigen. Das ungewöhnliche: vor der Gangway steht kein Flugzeug, es wirkt so, als wenn die Fluggäste aus dem Nichts kommen würden. Dem Nachrichtenportal „Malaysian Digest“ folgend, wurde das Video von einem Piloten im Juli aufgenommen und in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Seitdem rätselt die Netzgemeinde, welche Erklärung es für das mysteriöse Video gibt.

Viele User vermuten, dass die Fluggastbrücke einen Knick macht und das Flugzeug dahinterstehen würde. Doch in der Videoaufnahme ist auch dort kein Jet zu sehen. „The Sun“ hingegen, lieferte eine andere Theorie: gemäß der britischen Boulevardzeitung, würden sich durch das Terminal laufende Passagiere in der Gangway spiegeln. Ungeklärt bleibt jedoch die Frage, warum sich alle in eine Richtung bewegen.

Für das Video klicken Sie hier!