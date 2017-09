Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.17

Eine hell erleuchtete Kirche in Hanoi, Vietnam. (Archivbild). Foto: epa/Luong Thai Linh

HANOI (dpa) - In Vietnam ist ein Dissident wegen staatsfeindlichen Verhaltens zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Nach seiner Entlassung werde Nguyen Van Oai zudem weitere vier Jahre in Hausarrest bleiben müssen, um damit eine frühere Strafe vollständig abzusitzen, sagte sein Anwalt am Montag nach Bekanntgabe des Urteils.

Das Urteil gegen den 36-jährigen Protestanten und Mitbegründer einer Gruppe ehemals gefangener christlicher Dissidenten wird als Teil des Vorgehens gegen politisch Andersdenkende gewertet. Im kommunistischen Einparteienstaat gilt jegliche Herausforderung des Systems als illegal.

Oai war im Januar in der zentralvietnamesischen Provinz Nghe An festgenommen worden unter dem Vorwurf, gegen seinen Hausarrest verstoßen zu haben. Damals setzten sich die US-Regierung, die Europäische Union und internationale Menschenrechtsgruppen für seine sofortige Freilassung ein.