Fotos: The Nation

CHIANG MAI: Eine lobenswerte Aktion hat ein Friseur im District Hang Dong lanciert.

Nopporn Chuaprayoon, Betreiber des Salons „Lao Hua By Boom“, sammelte 50 Haarbündel, um diese Personen oder Organisationen gratis zur Verfügung zu stellen, die aus dem Echthaar Perücken für Krebspatienten herstellen, denen im Zuge der Chemotherapie ihre Haare ausgefallen sind.

50 Zöpfe hat Nopporn Chuaprayoon bereits gesammelt.

​„Jeder, der gratis Perücken für Krebspatienten anfertigen möchte, kann die Haarbündel bei mir abholen“, informierte er in der Zeitung „The Nation“. Interessierte können mit Nopporn telefonisch in Kontakt treten (081-288.7501) oder ihn in seinem Friseurgeschäft im Tambon Ban Waen besuchen.