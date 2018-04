PHILADELPHIA (dpa) - In den USA ist ein Passagierflugzeug außerplanmäßig in Philadelphia gelandet.

Das bestätigte die Fluggesellschaft Southwest Airlines am Dienstag, ein Grund für diese Maßnahme wurde zunächst nicht genannt. Lokale Medien berichteten, ein Triebwerk der Maschine sei beschädigt gewesen. Nach Angaben des Senders WPVI wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Auf Fernsehaufnahmen war ein offenbar beschädigtes Triebwerk zu sehen. Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 143 Passagiere und fünf Crewmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York in die texanische Stadt Dallas..