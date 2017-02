Fernweh auf 84 Seiten

THAILAND: Sehnsüchtig haben Thailandfans in Deutschland der neusten Ausgabe des Thailand-Reisemagazins entgegengefiebert. Endlich ist es soweit und auch in diesem Jahr präsentiert sich die Hauptbroschüre des thailändischen Fremdenverkehrsamts in Frankfurt am Main als besonders hochwertiges Produkt, das auf 84 Seiten Lust auf Thailand macht.

Anders als in den Vorjahren, ziert das Titelbild der neuen Ausgabe diesmal ein Strandmotiv mit Sehnsuchtscharakter, das in jedem Thailandfan im Nu das Fernweh nach dem exotischen Königreich weckt. Auch im Inneren hat sich vieles geändert: setzte man in den Vorjahren mit reichhaltigem Weißraum auf einen gewissen Lifestyle-Charakter, strotzt die neue Ausgabe vor weitreichenden Informationen, die in ihrer Vollständigkeit einem Reiseführer zu gleichen scheint.

Informativ wie ein Reiseführer

Eines hat das neue Magazin natürlich mit den Ausgaben der Vorjahre gemeinsam: Es präsentiert Thailand von seinen schönsten Seiten. Vorgestellt werden bekannte und weniger bekannte Highlights aus dem Land des Lächelns, zudem informiert es über spannende Themen aus Kultur, Natur, Sport, Wellness und vielem mehr.

In Gedenken an den im vergangenen Jahr gestorbenen König Bhumibol Adulyadej, werden in der neuen Ausgabe verschiedene Entwicklungsprojekte des geliebten Monarchen vorgestellt, die der Vater der Nation in den sieben Jahrzehnten seiner Regentschaft initiiert hat und die sich zu beliebten Touristenattraktionen entwi­ckelt haben. Neben bekannten und populären Reisezielen wie Phuket und Chiang Mai geht es diesmal auch wieder ins Landesinnere: abseits ausgetretener Touristenpfade warten beschauliche Destinationen, wo Besucher die Chance erhalten, am Leben der Einheimischen teilzunehmen, traditionelles Kunsthandwerk zu erlernen und natürlich einen Blick in die unverwechselbare Küche zu werfen.

Freundinnen-Urlaub als neuer Trend

Angesprochen werden sollen mit dem neuen Magazin insbesondere auch Frauen: Von Wellness und Kulinarik über aufregende Shoppingerlebnisse bis hin zu Fitnessprogrammen ist für jede Urlauberin etwas dabei. Ziel des Fremdenverkehrsamts ist, Thailand einmal mehr als optimales Reiseziel für Frauen zu promoten.

Das Thailand-Reisemagazin steht auf der Website des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes kostenlos als PDF-E-Broschüre zum Download (goo.gl/OfS1JY) bereit. Innerhalb von Deutschland kann es zudem kostenfrei als Printversion bestellt werden. Infos: www.thailandtourismus.de.