EU-Hilfe für Taifunopfer

DHAKA/YANGON: Mit 1,5 Millionen Euro unterstützt die EU die humanitäre Hilfe für die vielen Tausend Betroffenen des tropischen Wirbelsturms Mora in Bangladesch und Myanmar.

Mit der EU-Hilfe werden Unterkünfte, Nahrungsmittel, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und die medizinische Versorgung der Betroffenen in den Taifunregionen finanziert.



Taifun Mora hatte sich über dem Golf von Bengalen entwickelt und war am 28. Mai 2017 mit Spitzengeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern über Teile von Bangladesch und Myanmar hinweggefegt.



In Bangladesch wurden 52.000 Häuser beschädigt oder zerstört und mehr als 200.000 Menschen obdachlos. In Myanmars Teilstaat Rakhine wurden 21.000 Hütten und 26.000 sanitäre Einrichtungen Opfer von Mora. Stark betroffen wurden in beiden Ländern auch Flüchtlingslager der Rohingya.