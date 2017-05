Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.17

ISTANBUL (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen bevorstehenden USA-Besuch als «Wendepunkt» für die Beziehungen beider Länder bezeichnet. Erdogan wiederholte seine Kritik an den geplanten US-Waffenlieferungen an syrische Kurden, aber zeigte sich der Regierung von US-Präsident Donald Trump gegenüber nachsichtig. Die USA durchlebe momentan eine «Übergangsphase», weswegen die Türkei «viel vorsichtiger und viel empfindsamer sein» müsse, sagte Erdogan am Freitag vor seiner Abreise nach China am Flughafen in der türkischen Hauptstadt Ankara.

Zuvor hatte die türkische Führung die Entscheidung der amerikanischen Regierung vom Dienstag, die Kurdenmiliz YPG in Syrien im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit schweren Waffen aufrüsten zu wollen, scharf kritisiert. Die YPG sind Teil des Bündnisses Syrische Demokratische Kräfte (SDF) und für die USA ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS. Die Türkei sieht die Miliz jedoch als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie bekämpft.?

Erdogan sagte weiterhin, er werde Trump gegenüber auch die Auslieferung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen ansprechen. Die USA dürften nicht «?zur Brutstätte»? der Gülen-Bewegung werden, so Erdogan. Die Türkei werde diese Angelegenheit bis zuletzt verfolgen. Er fügte hinzu, dass Gülen-Anhänger in Europa - und vor allem in Deutschland - untergekommen seien.

Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Erdogan will vom 15. bis 17. Mai in die USA reisen und dort erstmals US-Präsident Trump treffen.