MANILA: Die Marcos-Familie wünscht ein einfaches Begräbnis für Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof von Manila.

Ihre Familie plane kein pompöses Staatsbegräbnis, sagte Imee Marcos, älteste Tochter des ehemaligen philippinischen Präsidenten und Diktators, gegenüber philippinischen Medien. Das höchste Gericht der Philippinen hatte am 8. November grünes Licht zur Bestattung des 1989 im Exil auf Hawaii verstorbenen Marcos auf dem Heldenfriedhof gegeben. Gegen die Beisetzung von Marcos auf dem Heldenfriedhof hatten Organisationen der Opfer der Marcos-Diktatur geklagt. Während des Regimes von Marcos von 1965 waren zehntausende Oppositionelle inhaftiert und ermordet worden. Seit der Rückkehr der Marcos-Familie aus dem Exil Anfang der 1990er Jahre ruht Marcos in einem tiefgekühlten Glassarg in einem Mausoleum auf dem Familiengrundstück in Ilocos Norte.