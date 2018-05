Easyjet verringert Winterverlust

Eine Easyjet-Maschine startet am Flughafen in Brüssel. Foto: epa/Stephanie Lecocq

LUTON (dpa) - Der britische Billigflieger Easyjet hat seinen saisontypischen Winterverlust trotz hoher Anlaufkosten am Flughafen Berlin-Tegel deutlich verringert.



Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober bis März stand unter dem Strich ein Verlust von 54 Millionen britischen Pfund (61 Mio Euro) nach einem Minus von 192 Millionen Pfund ein Jahr zuvor, wie der Ryanair-Rivale am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Ohne die Anlaufverluste in Tegel, wo Easyjet Geschäftsteile der insolventen Air Berlin übernommen hat, hätte das Minus nur 16 Millionen Pfund betragen.

Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende September peilt der neue Easyjet-Chef Johan Lundgren nun einen um Sonderposten bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 530 und 580 Millionen Pfund an. Darin ist ein Verlust von 75 bis 95 Millionen Pfund aus Tegel enthalten - mehr als bisher gedacht. Zudem dürfte die Ausweitung des Berlin-Geschäfts den Gewinn mit weiteren knapp 60 Millionen Pfund belasten, hieß es.

Der frühere Tui-Manager Johan Lundgren hatte die Führung von Easyjet im Dezember von der langjährigen Chefin Carolyn McCall übernommen.