Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.17

SONGKHLA: Polizei und Beamte der amerikanischen Drogenbehörde haben bei zwei Männern aus Malaysia 200 Kilogramm der Droge „Ice“ im Straßenverkaufswert von 600 Millionen Baht beschlagnahmt.

Die Sicherheitskräfte hatten einen Hinweis erhalten, dass ein malaysisches Netzwerk Rauchsgift in die Provinz Songkhla schmuggeln wollte. Die Beamten beobachteten zwei Wochen lang ein Apartment im Bezirk Sadao und errichteten auf der Straße in Klong Ngae einen Checkpoint. Die Polizei stoppte den Wagen mit den zwei Männern im Alter von 35 und 49 Jahren.

Die Schmuggler versuchten in einem Wald zu entkommen, wurden aber verhaftet. In 200 ein Kilogramm schweren chinesischen Teebeuteln war das „Ice“ versteckt. Die Verhafteten gaben an, sie hätten das erste Mal Drogen transportiert. Das allerdings nahmen die Ermittler ihnen nicht ab. Nach Angaben von Polizei-Oberst Jirapob Puridej haben die konfiszierten Drogen in anderen Ländern einen Straßenverkaufwert von rund 6 Milliarden Baht.