Obwohl der Isaan der größte Landesteil des Königreichs ist, wird der Nordosten Thailands von den meisten westlichen Urlaubern völlig ignoriert. Dabei gibt es hier zwischen dem Mekong und unendlich weiten Reisfeldern ein Höchstmaß an Ursprünglichkeit und Lebensfreude, wie es vielerorts im Land schon längst verloren gegangen ist. In der Provinz Khon Kaen haben sich drei Dörfer zu einer Homestay-Initiative zusammengeschlossen, um Besuchern am authentischen Landleben teilhaben zu lassen.

Auf den öffentlichen Anhörungen zur Umsetzung der geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Bangkok nach Rayong, mit der die drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao auf dem Schienenweg verbunden werden sollen, zeigten sich die von den Bauarbeiten betroffene Anwohner kooperativ. Erfahren Sie, welche weiteren Details zu dem geplanten Mega-Infrastrukturprojekt bekannt gegeben wurden.

Wie wichtig es als Langzeiturlauber bzw. als Resident ist, für den Ernstfall vorzusorgen, beschreibt FARANG-Leser Ulrich Jaeger. Er übernahm die Betreuung einer in Thailand lebenden Bekannten, als diese ins Wachkoma fiel. Vor einem Jahr berichtete er im FARANG über den aufregenden Kranken-Rücktransport von Pattaya nach Deutschland. In der neuen Ausgabe FA22/2017 berichtet er über seinen zweijährigen Nervenkrieg mit den thailändischen Behörden und Banken, um das Geldkonto für die Wachkomapatientin aufzulösen.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat in Zusammenarbeit mit dem United Nations Development Programme (UNDP) die Kampagne Follow the King’s Wisdom for sustainable tourism (Folgen Sie der Weisheit des Königs für nachhaltigen Tourismus) initiiert, ein ambitioniertes Fremdenverkehrsprojekt, bei dem das Leben lokaler Gemeinschaften vorgestellt wird, in denen die königliche Philosophie der „Wirtschaft des Auskommens“ praktiziert wird. Sie zielt auf die Ausbildung der Bevölkerung ab, selbstverantwortlich zu handeln. Erfahren Sie mehr über das lobenswerte Tourismusprojekt!

Der Aufbau des „Eastern Economic Corridor “ (EEC), einer 13.285 Quadratkilometer großen Sonderwirtschaftszone für zukunftsweisende Technologien und Tourismus in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong sowie der Ausbau des U-Tapao Airports, haben die Hotelbranche Pattayas zu kräftigen Investitionen veranlasst. Sie rechnen mit steigenden Besucherzahlen, wenn die größte Wirtschaftszone der ASEAN-Region Realität ist. Die neuesten Projekte der Hotelbranche werden in der neuen Ausgabe präsentiert.

In verschiedenen Ausgaben hat FARANG-Autor Lothar W. Brenne-Wegener in diesem Jahr immer wieder Gebäude in Bangkok vorgestellt, die eigentlich zwei Dinge gemeinsam haben: zum einen wurden sie zu Beginn oder kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert gebaut, zum anderen waren ihre Architekten in der Regel Ausländer, viele von ihnen Italiener. Im neuesten Beitrag der Serie „Bangkok nostalgisch“ wird die Geschichte des Thai-Khu-Fah-Gebäudes, des Regierungssitzes der thailändischen Regierung, beleuchtet.

„Wer hat das schönste Krathong im ganzen Land?“, lautet in der Vollmondnacht des 3. November wieder die Frage, wenn sich die Seen, Flüsse und Kanäle des Landes in ein atemberaubendes Lichtermeer verwandeln. Mit dem Aussetzen der Krathongs, kleinen lotosförmigen Schiffchen aus Bananenblättern, wird beim Loy-Krathong-Fest die Flussgöttin Mae Khongkha geehrt und um Verzeihung gebeten. Wir klären Sie über die Bräuche zum Lichterfest auf.

Weitere Themen der neusten Ausgabe sind unter anderem ein Stimmungsbild in Vorbereitung auf die Königlichen Einäscherungszeremonien in Bangkok, eine Übersicht zu den spektakulärsten Kreuzfahrtschiffen, die 2018 in See stechen, Unfälle und Chancen im Discovery Garden und ein Praxistest der neuen Apple Watch Series 3 LTE.

