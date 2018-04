NAKHON NAYOK: Thailand ist mehr als Sonne, Strand und Meer. So überrascht der Nationalpark Khao Yai in der Zentral- und Nordostregion des Landes mit einer einzigartigen Pflanzenwelt, grünen Hügeln, kargen Tälern, tosenden Wasserfällen, glasklaren Seen und einer Tierwelt, die man so in kaum einem zweiten Land in freier Natur erleben kann. Weshalb also nicht einmal den Liegestuhl verlassen und sich auf einen abenteuerlichen Wochenendausflug in den Dschungel begeben? Als perfekter Ausgangspunkt dafür bietet sich die Provinz Nakhon Nayok an, die zurecht als das „Tor zum Khao Yai“ gilt.

