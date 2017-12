Von: Björn Jahner | 31.12.17

Januar

Der Laote Chaichana Kaewphimpha bei seiner Verhaftung am Bangkoker Suvarnabhumi Airport. Foto: Daily News

Mit Chaichana Kaewphimpha ging der Polizei auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi am 20. Januar der am meisten gesuchte Drogenboss Südostasiens ins Netz. Fünf Jahre hatten Fahnder nach dem Drogenbaron gefahndet. Er sei der Chef von 50 Untergebenen, die bereits festgenommen wurden und fünf Millionen Yaba-Pillen nach Thailand geschmuggelt hatten. Chaichana Kaewphimpha spiele in derselben Liga wie der muslimische Drogenboss Usaman in Thailand und Laotam Saenlee, der in den südlichen Provinzen das Drogengeschäft angeführt hatte und im Vorjahr festgenommen worden war.

Für großes Aufsehen sorgte der Auftragsmord an einem Briten in Pattaya. Foto: The Nation

Der britische Geschäftsmann Tony Kenway wurde am 24. Januar am helllichten Tag auf dem Parkplatz des Sanit Sports Clubs am Mabprachan-See in Pattaya hinter dem Lenkrad seines Porsche Cayenne erschossen. Nach Auswertung von Überwachungskameras soll ein Südafrikaner auf den 39-Jährigen den tödlichen Schuss abgegeben haben, ein Brite stand ihm als Komplize beiseite. Beide Männer flohen noch am selben Tag über die Grenzstation Klongyai in der Provinz Trat nach Kambod­scha. Täter und Opfer sollen an einem Betrug über ein Call-Center beteiligt gewesen sein, dabei kam es zu einem geschäftlichen Konflikt.

Februar

Ein Gericht hat den 28 Jahre alten Australier Antonio Bagnato am 7. Februar des Mordes an seinen Landsmann Wayne Schneider für schuldig befunden und ihn zum Tode verurteilt. Mit vier weiteren maskierten Männern soll Bagnato am 30. November 2015 den in Pattaya lebenden australischen Geschäftsmann Wayne Schneider in der Siedlung Jomtien Park Villas entführt und getötet haben. Die nackte Leiche des 37-jährigen Mannes, ein Hells-Angels-Mitglied, wurde später mit einem gebrochenen Genick und Kopfwunden in einem Waldstück in Sattahip in einem zwei Meter tiefen Grab gefunden. Als Motiv für die brutale Tat hatte die Polizei einen geplatzten Drogendeal genannt.

Somdet Phra Maha Muneewong wurde zum neuen Obersten Patriarchen ernannt. Foto: epa/Narong Sangnak

Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat Somdet Phra Maha Muneewong zum neuen Obersten Patriarchen ernannt. Der 89-jährige Somdet Phra Maha Muneewong übernahm am 12. Februar bei einer Zeremonie sein neues Amt. Zuvor hatte er 80 Jahre in Tempeln verbracht und ist heute der Abt des Wat Ratchabophit, Seniormitglied des Ordens Dhammayuti und Mitglied des Obersten Sangha-Rats. Obwohl der letzte Oberste Patriarch bereits im Jahr 2013 im Alter von 100 Jahren gestorben war, wurde bis dato kein Nachfolger eingesetzt. Zwar galt als Favorit Somdej Phra Maha Ratchamangalacharn, doch unter Buddhisten gab es erhebliche Kritik an seiner Person. So soll er enge Beziehungen zur umstrittenen Dhammakaya-Sekte unterhalten.

März

Die 23-jährige Russin Valentina Novozhyonova gilt bis heute als vermisst. Foto: Samui Times

Eine 23-jährige Urlauberin aus Russland wurde auf Koh Tao vermisst. Valentina Novozhyonova hatte auf der Insel in einem Hostel übernachtet und war spurlos verschwunden. Besonders mysteriös: das gesamte Reisegepäck der Frau befand sich noch in ihrem Zimmer, ebenfalls ihr Reisepass und Mobiltelefon. Kurios gestaltete sich auch die Suche nach der Frau. So bezog die Polizei drei der besten Wahrsager der Insel in die Ermittlungen mit ein. Diese teilten den Beamten mit, dass sie davon überzeugt seien, dass sich die 23-Jährige im Wasser befinden würde, weshalb die Ermittler ihre Suche im Meer intensivierten. Die Vermiss­te soll eine leidenschaftliche Schwimmerin gewesen sein, weshalb nicht ausgeschlossen wurde, dass sie bei stürmischem Wetter beim Schnorcheln verunglückt sei. Bis heute fehlt von ihr jede Spur.

Beamte der Finanzverwaltung Bang Phlat haben am 28. März vor dem Eingangstor von Khunying Potjaman na Pombejra einen Steuerbescheid über 17,6 Milliarden Baht befestigt, die der ehemalige, ins Ausland geflohene Ministerpräsident Thaksin Shinawatra zahlen sollte. Khunying Potjaman ist die geschiedene Frau von Thaksin, und ihre Adresse Charan Sanitwong Soi 69 ist die offizielle Adresse des Ex-Premiers. Das Ehepaar hatte sich im Jahr 2008 nach 32 Jahren scheiden lassen. Mit dem Steuerbescheid wurde Thaksin aufgefordert, die 17.629,585.191 Baht innerhalb von drei Tagen zu überweisen. Es ging um die Zahlung der Kapitalertragssteuer für den Verkauf der Shin Corp.-Aktien im Wert von 73 Milliarden Baht an die Temesak Holdings von Singapur im Jahr 2006.

April

Am 6. April trat die neue Verfassung in Kraft. Foto: The Nation

Mit seiner Unterschrift setzte Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn am 6. April die neue Verfassung des Landes in Kraft. Sie zementiert nach Meinung von Kritikern die Macht des Militärs. Der Monarch unterschrieb das Regelwerk in einer halbstündigen Zeremonie, die live im Fernsehen übertragen wurde. Dazu gab es 21 Kanonenschüsse Salut. Die neue Verfassung war bereits zuvor von der seit 2014 herrschenden Militärregierung ausgearbeitet worden. In einer Volksabstimmung wurde sie im vergangenen Sommer mit großer Mehrheit gebilligt. Seine Majestät setzte dann aber noch einige Änderungen durch.

Am 28. April erließ ein Gericht in Bangkok einen Haftbefehl gegen Red-Bull-Erben. Foto: The Nation

Mehrere Jahre nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde am 28. April Haftbefehl gegen den Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss“ Yoovidhya erlassen. Ihm wurde zur Last gelegt, im September 2012 mit seinem Sportwagen einen Polizisten angefahren und 200 Meter mitgeschleift zu haben. Der Mann starb noch am Unfallort. Der mutmaßliche Täter hatte sich immer wieder geweigert, zu Justizterminen zu erscheinen – angeblich wegen Auslandsaufenthalten oder auch wegen gesundheitlicher Probleme. Trotzdem tauchte er immer wieder im internationalen Jet-Set auf. Er ist bis heute auf der Flucht.

Mai

Bei einem Bombenanschlag in Pattani wurden 37 Menschen verletzt. Foto: The Nation

37 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen, als auf dem Parkplatz und im Big C Supercentre in Pattani im tiefen Süden des Landes am 9. Mai zwei Bomben hochgingen. Die erste Bombe explodierte im Einkaufszentrum. Als Kunden und Mitarbeiter in Panik ins Freie rannten, detonierte der zweite Sprengsatz in einem Pick-up mit Yala-Kennzeichen auf dem Parkplatz. Für den Anschlag wurden muslimische Separatis­ten verantwortlich gemacht.

Bei einem Bombenanschlag auf das Bangkoker Militärkrankenhaus Phramongkutklao wurden am 22. Mai 21 Menschen verletzt, überwiegend pensionierte Soldaten. Der Sprengsatz explodierte in einem Aufenthaltsraum zur Abgabe von Medikamenten. Als Täter wurde ein Ingenieur des Dienstleisters Elektricity Generating Authority of Thailand ausfindig gemacht. Der geständige 62-Jährige wurde im Dezember zu einer Freiheitsstrafe von 27 Jahren verurteilt. Der Anschlag ereignete sich auf den Tag genau drei Jahre nach der Machtübernahme in Thailand durch die Militärs.

Juni

Am Dongtan Beach in Jomtien wurde der alte Baumbestand gerodet, die Urlauber reagierten entsetzt. Foto: Redaktion DER FARANG

Am Dongtan Beach in Jomtien wurden am 1. Juni die Arbeiten zur Aufwertung des Strandes und der Promenade begonnen. Unter Urlaubern und Residenten sorgte die brachial wirkende Rodung des alten Baumbestandes für große Empörung. So übten die grünenden Schattenspender für die meisten Badegäste den unverwechselbaren Reiz aus. Umso schockierter reagierten viele, dass die Gewächse – wie bereits auf der neugestalteten Strandpromenade an der Jomtien Beach Road – weichen mussten, um Platz für eine neue Drainage und verbreiterte Straße zu schaffen.

Drei mutmaßliche Mörderinnen eines 22 Jahre alten Karaoke-Girls wurden am 4. Juni von der Polizei in Chiang Rai festgenommen. Sie hatten sich nach ihrer Flucht in das Nachbarland schlussendlich den Behörden in Myanmar gestellt und waren von der dortigen Polizei den Kollegen in Chiang Rai übergeben worden. Die 24-jährige Preeyanuch „Prew“ Nonewangchai soll den Mord gestanden haben, ihre beiden 25 und 28 Jahre alten Freundinnen Kawita „Earn“ Ratchada und Apiwan „Jae“ Sattayabundit sollen bei Zerstückelung der Leiche geholfen haben. Später wurden die Leichenteile mit einem Fahrzeug zu einem Waldstück in Khon Kaen transportiert und dort in zwei Plastiksäcken begraben. Als Motiv für die brutale Tat soll Preeyanut Rache angegeben haben. Der Fall sorgte landesweit für großes Aufsehen.

Juli

Ein 35-jähriger Deutscher wird auf Phuket des Mordes an seiner thailändischen Freundin beschuldigt. Foto: Phuket Gazette

Offenbar aus Eifersucht hat ein 35 Jahre alter Deutscher seine thailändische Freundin am 9. Juli auf Phuket getötet. Der aus Lübben (Spreewald) stammende Mann und seine 35-jährige Freundin hatten im Apartment der Frau in Rawai zusammengelebt. Anwohner bezeugten gegenüber der Polizei, zwischen dem Paar sei es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Den Ausländer beschrieben Zeugen als besitzergreifend. Als sich die Frau von dem Deutschen trennen wollte, soll es zu einem lautstarken Streit gekommen sein, die Frau wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Ermittler kamen dem Mann schnell auf die Schliche und fanden heraus, dass er am Tag des Verschwindens seiner Freundin einen Wagen gemietet hatte. Über den GPS-Sender im Auto konnten sie die Fahrt rekonstruieren – zu einem Waldgebiet an der Muang Chaofa Road im Bezirk Wichit. Dort wurde schließlich die bereits verwesende Leiche der 35-Jährigen gefunden. Der Körper wies mehrere Stichwunden auf. Als die Polizei den Mann festnehmen wollte, griff dieser zu einem Teppichmesser und schnitt sich damit in die Kehle. Er war ein Jahr zuvor von Brandenburg nach Thailand ausgewandert.

Acht Mitglieder einer muslimischen Familie wurden am 10. Juli bei Ao Luk in der Provinz Krabi von einem Killerkommando regelrecht hingerichtet. Die in Armeeuniformen gekleideten Täter drangen in das Haus des Gemeindebürgermeis­ters Vorayuth Sanglang ein und erschossen nacheinander ihre Opfer. Die als Militäreinheit getarnten Männer waren bereits in den Nachmittagsstunden im Haus des Bürgermeisters aufgetaucht und gaukelten den verdutzten Familienmitgliedern eine Durchsuchung vor. Eiskalt warteten sie dann mit ihren Geiseln, bis Vorayuth am Abend nach Hause kam. Anschließend wurden sämtliche Familienmitglieder gefesselt und ihre Augen verbunden. Etwa vier Stunden später wurden die Gefangenen nacheinander mit Kopfschüssen hingerichtet. Fünf Tatverdächtige wurden im Folgemonat festgenommen. Als Tatmotiv nannte die Polizei „erhebliche Differenzen in einem Landdisput“.

Luxusmönch Wirapol Sukphol wurde nach Thailand ausgeliefert. Foto: The Nation

Nachdem ein Gericht des Staates Kalifornien dem Auslieferungsersuchen der thailändischen Behörden für den ehemaligen Mönch Luang Pu Nen Kham Chattiko stattgegeben hat, wurde Wirapol Sukphol, so sein richtiger Name, an Thailand ausgeliefert. Ungeachtet der Tatsache, dass er aus der Mönchsgemeinschaft ausgeschlossen wurde, trug er bei seiner Ankunft am Suvarna­bhumi Airport in Bangkok am 19. Juli eine orange Mönchsrobe. Wirapol Sukphol geriet vor Jahren als „Luxusmönch“ in die Schlagzeilen und wurde in Thailand per Haftbefehl gesucht. Im Jahr 2013 war er vor dem Gerichtsverfahren ins Ausland geflüchtet, über Frankreich in die USA. Ihm wurde Sex mit einer Minderjährigen, Geldwäsche und Verletzung des Gesetzes gegen Computerkriminalität vorgeworfen. Die Ermittler fanden ausreichend Beweise für Bereicherung an Spenden, Steuerhinterziehung, Betrug, Geldwäsche, Gebrauch von Drogen und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr, das zum Tod eines Mannes geführt hatte. Wirapol soll Zugriff auf 41 Bankkonten mit Beträgen in dreistelliger Millionenhöhe gehabt und in den Jahren 2009 bis 2011 22 Mercedes-Benz gekauft haben.

August

Gegen die ehemalige Minis­terpräsidentin Yingluck Shinawatra wurde vom Obersten Gerichtshof am 25. August ein Haftbefehl erlassen. Aus Furcht vor einer Haftstrafe hatte sie sich wenige Tage vor Verhandlungsbeginn ins Ausland abgesetzt. Der ehemaligen Regierungschefin wurde zur Last gelegt, dem Staat mit Subventionen für den Reisanbau Verluste in Milliardenhöhe verursacht zu haben. Sie stritt dies im Prozess bis zuletzt immer wieder ab. Das Gericht kam jedoch zu der Auffassung, dass umgerechnet etwa 6,8 Milliarden Euro Schaden entstanden sei. Auf der Flucht sollen ihr hohe Staatsbedienstete geholfen haben, darunter der ehemalige stellvertretende Kommandeur des Metropolitan Police Bureau’s Division 5 Pol. Col. Chairit Anuri. In Abwesenheit wurde sie im Folgemonat zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Pattaya Klang Underpass auf der Sukhumvit Road wurde für den Verkehr freigegeben. Foto: PR Pattaya

Nach drei Jahren Bauzeit wurde auf der Sukhumvit Road mit dem Pattaya Klang Underpass am 25. August die erste Verkehrsunterführung der Touristenmetropole eröffnet. Passend zum Seebad, maritim mit Wellen und Delfinen dekoriert, beschleunigt das mit 887 Millionen Baht ausgeschriebene Bauwerk nicht nur den Verkehrsfluss, sondern ist auch was fürs Auge. Bereits am ersten Tag nach der Eröffnung, rollte die Blechlawine ober- und unterirdisch auffallend flüssig, womit die Stadtplaner ihr Ziel erreicht hatten. Ein Wermutstropfen blieb jedoch: für Motorradfahrer ist die Durchfahrt verboten. Der Bau des 1,9 Kilometer langen Tunnels mit vier Fahrspuren hat über drei Jahre gedauert, er sollte eigentlich bereits im Februar eröffnet werden.

September

13 thailändischen Airlines wurde am 1. September die Betriebsgenehmigung entzogen, weil sie bei Sicherheit und anderen Standards nicht den Regeln der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation entsprachen. Dabei handelte es sich um Orient Thai Airlines, Thai VietJet Air, Siam Air Transport, Mjets, K-Mile Air, Jet Asia Airways, AC Aviation, Siam Land Flying, Asia Atlantic Airlines, VIP Jets, H.S. Aviation, Advance Aviation und Skyview Airways – also vorwiegend private Unternehmen und Cargo-Airlines. Den betroffenen Fluggesellschaften wurde bis Ende des Monats noch einmal die Möglichkeit gegeben, den Sicherheitscheck zu bestehen.

Phukets Polizei fehlt Geld zum Drucken von Bußgeldbescheiden. Foto: Phuket Provincial Police

Die kurioseste Meldung des Monats war ohne Zweifel die Ankündigung der Provinzpolizei Phuket, vorläufig auf das Drucken von Bußgeldbescheiden zu verzichten. Der Grund: Die im Februar dieses Jahres neuinstallierten Verkehrsüberwachungskameras an fünf Kreuzungen der Insel hatten so viele Verstöße gegen die Verkehrsregeln aufgezeichnet, dass der Polizei das Budget ausgegangen war, um Knöllchen zu drucken. Gemäß Maj. Gen. Teeraphol Thipjaroen, sei das Drucken der Tickets einfach zu teuer, bemessen an der hohen Zahl der Verkehrsverstöße – Zehntausende pro Monat. „Die Druckkosten betragen 19 Baht pro Ticket, und wenn die Leute sie nicht bezahlen, müssen wir neue schicken. Insgesamt belaufen sich die Druckkosten bereits jetzt auf vier bis fünf Millionen Baht“, erklärte der Polizeichef in der „Phuket Gazette“. Verkehrsteilnehmer warnte Teeraphol dennoch, dass die Kameras weiterhin Verstöße aufzeichnen würden und die Bußgeldbescheide zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt werden.

Oktober

Am 2. Oktober empfing US-Präsident Donald Trump Thailands Premier Prayut Chan-o-cha im Weißen Haus in Washington. Foto: epa/Olivier Douliery

Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha wurde am 2. Oktober von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington empfangen. Trump beschrieb Prayuts Besuch als eine große Ehre und kündigte an, die seit dem Militärputsch im Jahr 2014 deutlich abgekühlten Beziehungen zwischen beiden Ländern neu zu beleben. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Thailand und den USA reichen mehr als 180 Jahre zurück. Dennoch war Prayut der erste thailändische Regierungschef, der seit 2005 das Weiße Haus besuchte. Trump sprach die Einladung nach seinem Amtsantritt im vergangenen Januar aus, zum Teil wegen der Besorgnis über Thailands enge militärische Beziehungen zu China. So zeigte sich das US-Militär besorgt über thailändische Waffenkäufe in China und den drohenden Verlust des Zugangs zu thailändischen Marinestützpunkten. Mit Skepsis wurde auch der Austausch thailändischer Generäle betrachtet, die im Vietnamkrieg den USA zur Seite standen und nun durch jüngere Amtspersonen ersetzt wurden, die eine stärkere Verbindung zu China pflegen.

Dreieinhalb Jahre nach dem jüngsten Putsch hat die Militärregierung für November 2018 Parlamentswahlen angekündigt. Ministerpräsident Prayut äußerte sich nach der Rückkehr seiner USA-Reise, bei der er mit US-Präsident Donald Trump zusammengekommen war. Im Anschluss wurde eine gemeinsame Erklärung verbreitet, in der von Wahlen 2018 die Rede war. Der General ruderte anschließend jedoch zurück und erklärte, dass im kommenden Jahr lediglich der Wahltermin bekanntgegeben werden solle. Dies führte zu Spekulationen um eine weitere Verschiebung ins Jahr 2019. Dann erklärte der Prayut jedoch überraschend, dass es im November 2018 eine Wahl geben und der genaue Termin um den Juni 2018 herum veröffentlicht wird.

Am 26. Oktober nahm Thailand Abschied vom verstorbenen König Bhumibol Adulyadej. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Mehr als ein Jahr nach seinem Tod hat Thailand endgültig Abschied von seinem König Bhumibol Adulyadej genommen. Der Leichnam wurde am 26. Oktober in einem eigens gebauten Krematorium in Bangkok verbrannt. Die Zeremonie wurde von Bhumibols Sohn, dem neuen König, Seiner Majestät Maha Vajiralongkorn, geleitet. Allein in der Hauptstadt waren mehr als eine Million Menschen auf den Straßen. An der Trauerfeier nahmen mehr als 7.000 geladene Gäste teil, darunter viele Angehörige anderer Königshäuser wie Königin Silvia aus Schweden oder Prinz Andrew aus Großbritannien. Deutschland vertrat Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Mit einer großen Prozession wurde die Urne auf einem goldenen Streitwagen zum Sanam-Luang-Gelände gebracht, wo Thailands Könige traditionell eingeäschert werden. Mehr als 100.000 Menschen – alle in Schwarz – knieten am Rand der zwei Kilometer langen Strecke nieder. Die weltweit einzigartige Zeremonie folgte einem jahrhundertealten Ritual. Die Gesamtkosten wurden auf umgerechnet etwa 75 Millionen Euro geschätzt.

November

Die Militärparade zum 50. Gründungstag der ASEAN auf Pattayas Beach Road fiel buchstäblich ins Wasser. Foto: PR Pattaya

Starkregen und eine überflutete Beach Road ließen die Militärparade zum 50. Gründungstag der Organisation südostasiatischer Staaten (ASEAN) in Pattaya am 19. November sprichwörtlich ins Wasser fallen. Dennoch formierte sich das Militär aus mehreren Ländern zum Marsch auf der völlig überschwemmten Strandstraße. Angeführt wurde die Parade von der Royal Thai Navy Marching Band. Die entlang der Straße auf die Parade wartenden Zuschauer konnten zudem Fallschirmspringer mit den Flaggen der zehn Länder der ASEAN-Gemeinschaft und Einsätze von Rettungsteams – jedoch bei strömendem Regen – bewundern.

Stundenlange heftige Regenfälle und ein darauffolgender Sturm hatten weite Teile Hua Hins am 21. November unter Wasser gesetzt. Überschwemmungen wurden vor allem in tiefer gelegenen Gebieten gemeldet, so von der Phetkasem Road Soi 122, an der True Arena, weiter an den Sois 102 und 94. Das Wasser stand in einigen Stadtteilen so hoch, dass keine Fahrzeuge passieren konnten. So am Einkaufszentrum Bluport, zwischen dem Market Village und dem Hospital San Paulo, weiter am Big C sowie im Norden der Stadt an der Soi 6. Schulen mussten geschlossen werden, Bewohner der Soi 112 hatten lange Zeit keinen Strom. Total überflutet war die sogenannte Canal Road in Khao Takiab.

Dezember

Auf der South Pattaya Road ereignete sich der schlimmste Verkehrsunfall des Jahres. Foto: Facebook / เรารักพัทยา

Auf der South Pattaya Road ereignete sich am 4. Dezember der schlimmste Verkehrsunfall, den die Touristenmetropole in den vergangenen 12 Monaten erlebt hatte. Ein Mann raste mit seinem schwarzen Isuzu-Pick-up-Truck gegen 6.50 Uhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit mehreren ihm entgegenkommenden Motorrädern. Zwei Menschen starben, 15 wurden verletzt, darunter viele Eltern mit Kindern auf dem Weg zur Schule. Eine Urin-Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass der 44-Jährige Amphetamin konsumiert hatte. Er soll wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und Drogenkonsums angeklagt werden. Er hatte nach dem folgenschweren Unfall ausgesagt, Epileptiker zu sein und die Kontrolle über seinen Pick-up verloren zu haben.

Thailand hat einen unrühmlichen Weltrekord erzielt: gemäß der Webseite World Atlas hat das Königreich auf der Liste der Länder mit den meisten Verkehrstoten auf 100.000 Einwohner den Spitzenplatz erklommen. World Atlas meldet für Thailand 36,2 Verkehrstote auf 100.000 Einwohner. An zweiter Stelle folgt Malawi mit 35 und an dritter Stelle Liberia mit 33,7 Toten. Hierzulande sollen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen rund 22.000 Kinder, Frauen und Männer gestorben sein, pro Tag sind das 60 Opfer. Nach einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation lag Thailand bei 180 untersuchten Staaten hingegen hinter Libyen mit weitem Abstand an zweiter Stelle. World Atlas hat 30 Länder aufgeführt, unter den Top Ten sind fast ausschließlich afrikanische Staaten..