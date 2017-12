Von: Michael Lenz | 23.12.17

KUALA LUMPUR: Mit der Einweihung der päpstlichen Nuntiatur Kuala Lumpur werden die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Malaysia gefestigt.

„Dieses Gebäude symbolisiert die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Malaysia und dem Heiligen Stuhl“, zitierte das malaysische Nachrichtenportal „The Star“ Erzbischof Angelo Becciu, der als Vertreter von Papst Franziskus an der Eröffnung teilnahm. Der apostolische Nuntius in Malaysia Erzbischof Joseph Salvador Marino gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass „die exzellenten Beziehungen zwischen beiden Seiten weiter wachsen“ werden. Malaysias stellvertretender Außenminister Reezal Merican Naina Merican betonte die Religionsfreiheit der „blühenden katholischen Gemeinde“ in Malaysia. Malaysia ist ein mehrheitlich muslimisches Land, in dem durch den immer stärker werdenden Einfluss einer strengen Auslegung des Islam die Minderheitsreligionen unter Druck geraten.