Written by: Redaktion DER FARANG | 27/02/2019

NARATHIWAT: Offenbar militante Separatisten haben am Dienstagabend zwei Polizisten entführt und ermordet.

Dorfbewohner fanden die Leichen der Beamten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Graben im Tambon Pukit. Die 30 und 31 Jahre alten Männer saßen am Dienstag mit Dorfbewohnern in einem Teeladen, als sich gegen 19.30 Uhr acht bewaffnete Männer näherten. Vier blieben vor dem Geschäft stehen, vier weitere betraten die Teestube. Alle Männer trugen Masken, waren wie Soldaten gekleidet und trugen Waffen. Sie bedrohten die Polizisten mit vorgehaltener Waffe und fuhren mit ihnen in einem Pick-up davon.

Der Polizeichef von Joh I Rong, Oberst Lukman Borkoh, leitete umgehend eine Großfahndung ein, an der Beamte aller 13 Polizeistationen Narathiwats beteiligt waren. Am Mittwochmittag wurden die Leichen der beiden Polizisten nur 200 Meter von der Teestube entfernt in einem Straßengraben entdeckt. Die acht Aufständischen konnten entkommen, sie hatten offensichtlich für ihre Flucht Nebenstraßen gewählt und konnten so die Straßensperren umgehen. Erbeutet hatten sie ein M16-Sturmgewehr und zwei 9-mm-Pistolen von den getöteten Polizisten.